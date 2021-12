Ciudadanía será quien evalúe labor de alcalde saliente: Raymundo Andrade

El alcalde electo de Coatepec, Raymundo Andrade Rivera, dijo estar “complacido” con el cuarto informe de Gobierno que rindió el panista Enrique Fernández Peredo; sin embargo, advirtió que espera que lo declarado sea en hechos.“Escuchamos un informe a la ciudadanía y la ciudadanía va a tener que evaluar el informe que se rindió, quedo complacido con lo que escuchamos, pero vamos a ver que sea en los hechos”, comentó.Reiteró que no será su papel “fiscalizar” a la administración saliente, pues hay entes que toman las decisiones al respecto.En otro tema, aseguró que su gobierno no permitirá que el municipio caiga en subejercicio, ya que sería un grave error, sino no lo contrario, indicó que buscarán tener más recursos para dar mayor atención a la población.“No, desde luego eso no lo vamos a permitir, porque lo que queremos es recursos, eso sería un grave error que nosotros cometiéramos, por el contrario, estamos dispuestos a obtener mayores ingresos para poder dar mejor atención a la ciudadanía, eso sería algo ilógico que nos ocurriera, eso lo vamos a tener muy en cuenta para que eso no ocurra con el gobierno entrante”, finalizó.