Ciudadano de Coatzintla protesta contra Alcaldesa y pide auditarla

Un habitante de Coatzintla se manifestó en la plaza Sebastián Lerdo para pedir al gobernador Cuitláhuac García Jiménez que realice auditorías en dicho Ayuntamiento, pues la presidenta municipal, Patricia Cruz Matheis, se está beneficiando del erario público y deja sin apoyo a los ciudadanos.



De acuerdo a Eder Giovanni Luna Carmona, ha hecho denuncias constantes de la mala administración municipal y por ello recibe supuestas amenazas de la Alcaldesa y su esposo.



"Me han amenazado vía telefónica. El mismo esposo de la Presidenta me hizo una llamada hace unos días, me dijo que me iba a sacar de mi casa. He hecho denuncias públicas".



Señaló que una de estas denuncias fue la problemática de la falta de agua en el Municipio desde hace más de 15 días, ante lo único que ha hecho la Edil es contratar pipas que son propiedad de su pareja.



"La Presidenta según está repartiendo agua en pipas. Pero éstas son de su esposo, andan haciendo negocio redondo y eso es lo que yo publico y por eso me marcó su esposo".



Además, comentó que en estos meses de pandemia la munícipe no ha hecho llegar apoyo a la población, sólo a sus allegados.



"Para la población no hay apoyo. Ahorita la gente exige el agua; ¿cómo es posible que no haya agua durante la pandemia, cómo es posible que no le haya pedido apoyo a la CAEV para que suministre el agua? Son muchas colonias y familias (que carecen del líquido)".



Informó que hace un par de días sufrió de abuso de autoridad por parte de elementos de la Policía Municipal, hecho que ya conoce la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).



"Las agresiones que sufrí ya las sabe la CEDH. Ya tienen mi queja. En contra de la administración no he puesto denuncias", concluyó.