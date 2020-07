Al Calor Político:



Llevo esperando 2 meses mi cita para recibir el préstamo a la palabra por $25,000.



Mi cita era para el día 22 de julio y al acudir a la sucursal bancaria, me informaron que al ingresar mis datos no aparecía en la lista.



Me informaron que mi cita está programada para el 28 de julio a las 9:00 a.m. Regresé a mi domicilio para revisar el estatus de mi crédito y en cambio, decía que estaba autorizado pero que no había fecha de pago y no hay ningún teléfono de Bienestar, ni local ni nacional, que contesten las llamadas.



En verdad juegan con las necesidades de la gente.



Atentamente:



Rafael G. A.