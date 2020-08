Al Calor Político:



Les escribo para hacer del conocimiento de los veracruzanos que en la Dirección del Registro Civil del Estado, en Xalapa, no están brindando servicios.



Hay personas que vienen desde diferentes partes del Estado para hacer los trámites que la misma Dirección tiene que realizar de manera automática y un policía y una señorita salieron a decir que no atenderán, sin dar una explicación lógica o coherente.



Son trámites indispensables de primera necesidad, según nos encontramos en semáforo naranja y hoy el Registro Civil no atiende y ayer y las semanas pasadas que estábamos en semáforo rojo, sí atendían.