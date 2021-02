Ciudadano denuncia que tiene 8 meses sin recibir apoyo de programa de Bienestar

El señor Macario Cuetero Mota, vecino de la colonia El Moral en Xalapa, denunció la falta de pago del programa federal Bienestar desde hace 8 meses a pesar de continuar inscrito.



Con una manifestación en la plaza Sebastián Lerdo de Tejada, afirmó que sus 3 hijos si están tomando las clases para poder lograr este apoyo de asistencia social, mismo que siguen sin recibir hasta la fecha.



"Con todo respeto me manifiesto, no soy grosero y simplemente vengo a ver los derechos de mis hijos. No nos ha llegado el apoyo desde hace 8 meses. Ahorita solo tengo tres pesos".



Cuetero Mota, de oficio albañil y pintor, lanzó un llamado al gobierno estatal y federal para que reciba pronto el pago de dicho programa.



"Ya van 8 meses, la otra vez fueron 4 meses. Por qué a otros sí les dan y a los de las escuelas no les dan. Ahorita con la pandemia no hay trabajo. Es el apoyo que antes se llamaba Prospera", concluyó.