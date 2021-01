Ciudadano dice estar harto de la corrupción que hay en SSP y Tránsito

Buenas tardes apreciable medio de comunicación en Veracruz.



Acudo a ustedes para enviar un pequeño mensaje a nuestras autoridades en Xalapa. Desconozco quien esté al frente de la Policía Estatal, pero desde que les dieron más poder están súper corruptos; ahora resulta que no puedes salir a divertirte porque desde que sales de una fiesta ya hay una patrulla persiguiéndote como si fueras el peor asesino del mundo.



Mientras tanto en todo lo que es la avenida Lázaro Cárdenas, desde la entrada a la salida de Xalapa, a cualquier hora y en plena luz del día, circulan con toda libertad y sin respetar horarios de nada, los tráileres y camiones pesados que no deberían de circular dentro de la ciudad ya que son un gran riesgo para nuestra integridad.



En mi vehículo viajo con 3 menores de edad y junto de mi vehículo circulan tráileres con cajas enormes que en cualquier momento se pueden voltear, ¿Desde cuándo tienen permiso de circular estos tráileres a plena luz del día? ¿Por qué ni Tránsito ni la Policía Vial ni Estatal, que se ponen tan exigentes con nosotros, les dicen algo al respecto?



Es una vergüenza que la Policía Estatal se dedique sólo a extorsionar vehículos particulares porque saben que en diciembre hay aguinaldo. Hay veces que uno no bebió ni una sola gota de alcohol y sin importar te detienen porque piensan que vas tomado y te dicen “Pues ya móchate para las caguamas”, mientras se murmuran entre ellos y te amenazan con levantar tu vehículo sin motivo, pregunto: ¿Y los demás delitos qué? ¿No existen?, se roban muchos vehículos y no se les ve cuidando en las calles, hay muchos robos a casas habitación, hay secuestros. Es una pena que sólo les importe el dinero y ganado a la mala.



Hago esta denuncia ciudadana por mi familia y porque estamos hartos de la corrupción.



Atentamente

Nombre (…)

Tel (…)