Ciudadano expone que Agencia de auto no le quiere hacer efectiva garantía

Buen día:



¿Qué opinan sobre estos cables? El auto desde el arranque empezó a sonar mal, como si no bombeara bien la gasolina. Lo primero que hice fue abrir el cofre para revisar el aceite, el cual tenía un nivel aceptable pero lo más importante es que en esa revisión no había ningún daño visible.



Llamé al servicio de grúa para que me auxiliaran, pues me encontraba a 20 kilómetros de la agencia. Me fui en la grúa también y vi cómo bajaban el coche en la agencia KIA Ánimas, en donde sólo lo recibieron y me dijeron que me llamarían para informarme sobre su seguimiento. Dos horas después, me hablaron para informarme que los cables del arnés fueron roídos por algún animal y su compostura no entraba en la garantía. Me están cobrando por la compostura más de 30 mil pesos.



Acudí a la agencia para ver el coche y ahí tomé las fotos de los cables, los cuales se ven inmediatamente al abrir el cofre, yo los habría visto desde antes al checar el aceite. Hablé a Kia Motors México para solicitar que alguien externo a la agencia lo revisara y 10 días después me dijeron que los cables efectivamente estaban roídos, pregunté si habían mandado a un supervisor externo y me respondieron que por la pandemia no pudieron hacerlo. Sólo me respondieron que lo que dice la agencia es cierto, sin mostrarme alguna prueba.



Ayúdenme a desmentir lo que la agencia argumenta. ¿Qué animal se come cables de extremo a extremo con cortes casi perfectos sin dejar otras mordidas o rastros de cable?