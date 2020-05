Ciudadano organiza campaña para donar caretas de protección a personal médico

La sociedad civil ha demostrado que, en situaciones de crisis, no se queda con los brazos cruzados. Ante el hecho de que los centros de salud de nuestro país no han sido dotados de equipo suficiente para combatir una enfermedad que a todos nos ha tomado por sorpresa, se organiza una campaña para recolectar caretas para ellos.



“Esta iniciativa surge con la búsqueda de empatía y solidaridad, de poder hacer un cambio verdadero y brindar nuestro apoyo a profesionales de la salud, como los médicos, laboratoristas, enfermeras, intendencia, técnicas en atención, quienes con ética y gran responsabilidad brindan sus servicios en los centros de salud”.



“Con empatía y solidaridad –explica Beto Covarrubias– podemos hacer un cambio verdadero y brindar nuestro apoyo a profesionales de la salud, como reconocimiento a este gran compromiso, he donado caretas protectoras a personal médico en Xalapa y ahora, con la intención de generar más impacto positivo, he invitado a más amigos a sumar voluntades y así, brindar mayor número de caretas a personal de salud en Xalapa, ya que éstas reducen ampliamente el riesgo de contagio en la lucha contra esta terrible enfermedad”.



“Un servidor comenzó donando 15 y poco a poco se han ido sumando amigos en búsqueda de lograr hacer un cambio. Soy de la idea de que sin la unión de esfuerzos y la confianza depositada en mi persona, esto no sería posible. Es realmente satisfactorio que unidos logremos corresponder un poco el sacrificio de los profesionales de la salud al frente de esta dura batalla”.



“De esto no obtengo ningún beneficio económico, por el contrario, me queda la enorme satisfacción de poner un granito de arena en tiempos realmente difíciles, el ser un ejemplo para mi hija y fomentar la vocación de servir”.



Beto Covarrubias encontró en 3Deseos, los fabricantes de las caretas, un costo especial para esta campaña de sólo $50.00 pesos, que cubre prácticamente el costo del material, pues ellos donan su mano de obra.



Ha encontrado eco, además de las personas, con instituciones como la Universidad de Xalapa, quien se sumó a esta campaña que nos beneficia a todos. Para mayor información sobre el cómo donar, puede contactar en Facebook a Beto Covarrubias.



O a las siguiente cuentas: CITIBANAMEX 4766 8415 3301 6997, Cuenta Transfer BANAMEX 56017403543 CLABE 002073560174035434..