Ciudadano propone estrategias para mejorar vialidad en Xalapa

PARA EL GOBERNADOR Y ALCALDE CON RESPETOBuen día,Solicito su ayuda para que estas ideas lleguen a las personas que pueden hacer posible que la vialidad mejore.Con los accidentes que afectan la circulación vial, es necesario tener dentro de diferentes cuadrantes peritos constantemente con fin de resolver y movilizar los siniestros, lo cual agilizará la circulación.En cuanto a los tráileres, debería existir un retén de Tránsito del Estado ANTES de que entren a la ciudad, ya que algunos entran por desconocimiento o por no leer los letreros que indican el horario. Los detiene Tránsito y esto genera todo un caos, porque en lo que se ponen de acuerdo llega la grúa especial para tráileres, hacen su maniobra y los mueven, pero es todo un problema para todos los demás. Recuerdo que hace algunos años los formaban a las entradas de la ciudad y algunas unidades de Tránsito los guiaban hasta la próxima salida; preferentemente que tomen el libramiento.Uno de los grandes males son las rutas viejas del servicio público (urbano). Es necesario sacar de la ciudad a los Aztecas, Excélsior, Miradores, Banderilla y demás rutas foráneas, éstas deberían llegar sólo hasta las entradas de la ciudad, llámese Las Trancas, Sauces, Banderilla, etcétera, claro realizando su respectivo ajuste de tarifa.Así también hacer un ajuste a las rutas internas, ya que si analizamos, ¿cuántas circulan duplicando el servicio sin razón? Por ejemplo, Lázaro Cárdenas (transitan los Aztecas, los Miradores, los Banderilla, los Interbus, los amarillos, los blancos y de todos los colores y rutas). Se deberían hacer rutas por zona sin la necesidad de que atraviesen toda la ciudad, evitando: el desgaste excesivo de pavimentos, el congestionamiento vial, el desgaste excesivo de los transportes, los costos excesivos de tarifas y los costos de reparaciones. Las rutas en el centro de la ciudad deberían de ser con vehículos pequeños llámense Urvan, Sprinter o microbuses y sacar a los grandes camiones del Centro, ya que por su tamaño y peso afectan la vialidad.Se debe reforzar el programa 1x1 debidamente señalizado, ya que todo aquel que no vive en la ciudad desconoce de este programa y provoca accidentes (señalizar el piso y con letreros visibles), así como también se provocan choques y discusiones entre automovilistas.También calles y avenidas debidamente pavimentadas, un pavimento inadecuado provoca mucho conflicto para automovilistas como transeúntes, mínimo hacer el bacheo con asfalto. Ya la avenida Lázaro Cárdenas desde Agua Santa y hasta terminar el puente de la Araucaria, su concreto está en muy malas condiciones y esto ocasiona accidentes.Reforzar el NO estacionarse en calles y avenidas importantes, sino qué caso tiene tener calles de dos o más carriles, si un carril servirá de estacionamiento, con esto también se deben regular los costos de los estacionamientos públicos por ejemplo (Rébsamen, Mártires de Chicago, Las Trancas y sus paradas de autobuses).Que se realicen operativos para recoger los vehículos de particulares, taxis que se estacionan indebidamente en las paradas de los autobuses, ejemplos: Lázaro Cárdenas, casi en la entrada de Herminio Cabañas, etcétera.Y como mejora la creación de avenidas que permitan una mejor circulación, pavimentar o remodelar las calles empedradas, ya que estas dañan los vehículos y por lo mismo muchos no las toman como medios alternos por ejemplo la colonia 2 de Abril por la casa de Gobierno, colonia Infonavit Pomona, etcétera.Por último, debo mencionar que no estoy a favor de la deforestación, pero es necesario planear y visualizar mejoras necesarias, creación de avenidas.Anexo imagen de posibles avenidas que pueden comunicar: la Avenida Murillo Vidal-Lázaro Cárdenas y Arco sur. Beneficios: más rutas, conectividad con el parque Natura, cuando exista algún bloqueo, choque, etcétera, esta ruta será la que permita una mayor movilidad. Obviamente hay que trazar y medir bien esto claro por expertos en el tema. Tal vez muchos digan que no es buena idea, pero de no hacerlo con una avenida puede ser otro centro comercial u otra unidad habitacional y entonces seguiremos con esta “movilidad vial”.Solicito no exponer mis datos, a menos que quieran que les plantee mis comentarios.AtentamenteAprovecho la ocasión para remitirle un respetuoso saludo.Nombre (…)