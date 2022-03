Hola, buen día:Quiero solicitar de su apoyo para que se publique una búsqueda.El día de ayer viernes 17 de marzo, aproximadamente a las 20:15 horas, perdí una caja roja de herramientas con uso específico (por lo cual no le sirve a la persona que se la llevó). Me informan que al caerse en la carretera Xalapa-Veracruz, a la altura del restaurante Fogón de Brasil, un coche rojo se la llevó.Espero me ayuden publicando eso.Si la persona que se la llevó ve esta denuncia, favor de comunicarse al número 228 363 16 27.¡Muchas gracias!