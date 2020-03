Sr. Director:



Quiero denunciar por este medio y exhortar al personal de CMAS a que sean estrictos en la revisión de medidores, ya que en mi colonia Constituyentes hay muchas personas a quienes se les ha retirado el medidor de agua y después a la vista de todos se conectan, llenan tinacos y siguen tranquilos mes con mes, sin pagar este servicio.



Simplemente no es justo que a la mayoría se nos sancione cuando no pagamos un recibo mensual, y hay quienes la tienen hasta para negocio de lavanderías, sin medidor y los inspectores no dicen nada.