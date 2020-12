Ciudadanos abarrotan centro de Orizaba como si no existiera pandemia

Tanto en la Villa Navideña afuera del Palacio Municipal de Orizaba, como en la calle Francisco I. Madero que es una de las principales, la gente abarrota las aceras como si no existiera ninguna pandemia.



Familias enteras disfrutan de esta calle y de seguir haciendo compras como parte de sus vacaciones por las fiestas decembrinas.



En un 90 por ciento, utilizan el cubrebocas, sin embargo, no todos lo hacen de la manera correcta, los menos pero que sí existen, no usan este artículo de protección a pesar de que una y otra vez la autoridad municipal ha pedido se queden en casa porque se espera un alza de casos al concluir las fiestas de esta época.



Pero la gente ha hecho caso omiso y desde el 22 de diciembre ocupan las calles, éstas lucen repletas, incluso es una escena completamente contraria a cuándo inició la pandemia y se aplicaron las medidas estrictas del gobierno municipal.



Ahora la gente se sienta en los lugares destinados para reposar en la calle Madero, justamente en los kioscos, sin embargo, no aplican ninguna medida desinfectante ya que decenas de personas ocupan estos lugares.



De igual forma se observa en el primer cuadro de la ciudad, que la gente se quita el cubrebocas para ingerir bebidas y alimentos.