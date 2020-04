Ciudadanos acusan que les llega agua lodo o se quedan sin servicio, en Poza Rica

En varias colonias de Poza Rica se ha detectado el reporte de usuarios de la oficina operadora de la CAEV por la turbia calidad del agua que reciben, así también la escasez del líquido en otros sectores, lo que preocupa ante la fase tres de la pandemia del coronavirus.



Aunque no todos los casos son iguale, coinciden al describir el color que toma el agua que llega de las líneas de distribución al abasto de los domicilios, con un color oscuro y que en ocasiones se percibe un olor parecido al estado en descomposición.



Ante la contingencia por el coronavirus en su fase tres, preocupa a los usuarios del servicio de agua potable este asunto, ya que es importante contar con el agua para el aseo constante que se requiere para eliminar los posibles contagios del COVID-19.



Los puntos donde se tienen reportes por la calidad de agua con turbiedad es en la Morelos, fraccionamiento Laureles, Chapultepec, 27 de septiembre, Granjas y Flores Magón, por citar algunos.



Esta situación se reporta desde hace tres días, por tanto el agua no es de la confianza de los usuarios de la CAEV para cumplir con sus necesidades prioritarias en sus hogares ante la cuarentena.



Hasta el momento no se conoce la versión de la oficina operadora de la CAEV sobre las causas de la turbiedad, pero se estima que ocurra tras la última tormenta que ocurrió el pasado sábado.



Mientras que en colonias residenciales de la ciudad, manifiestan en redes sociales que se carece de agua por medio del servicio de CAEV y los gastos se incrementan ya que ante la cuarentena es necesario contar con agua suficiente para evitar la propagación del Coronavirus.