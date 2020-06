Ciudadanos claman por trabajo luego de 3 meses de cuarentena, en Córdoba

Meseros, músicos, boleros, fotógrafos y sonideros siguen buscando la manera de subsistir sin ingresos en esta cuarentena que se ha ido alargando y que se prolongará unos meses más al estar Córdoba en semáforo rojo.



Explicaron que esta situación los orilla a pedir dinero en los cruceros y otros fueron favorecidos por la iglesia católica, que además de darles de comer todos los días, les ha dotado de despensa básica.



Cruz Santana, mesero independiente, dijo que esperan que ya se reactive la economía, pues tuvo que empeñar hasta los juguetes de sus hijos para cubrir la renta de su casa, alimentos y pago de servicios como luz y agua.



Él y su esposa son meseros sin estar afiliados a alguna organización pues no quieren pagar cuotas, cada fin de semana salían a los salones de fiesta a emplearse, pero desde marzo pasado se quedaron sin trabajo y sus pocos ahorros ya se acabaron.



Saben que no son los únicos que están así por eso se han unido a otras personas, quienes les dicen dónde dan de comer e incluso despensas y con eso han sobrevivido.



“Por ahora empeñamos unas cosas, pero nos vamos a quedar sin nada, buscamos trabajo pero no hay, nadie tiene, nos pagan con comida, pero debemos pagar renta, agradecemos la ayuda pero sin dinero, qué podemos hacer”, refiere.



Como Cruz, hay otros meseros más que no recibieron ayuda del gobierno federal, ni quieren pues no tendrían como pagarlo, según indican, sólo quieren que todo regrese a la normalidad y con ello haya fiestas para que vuelvan a trabajar.