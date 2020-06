Poco a poco vuelve a la normalidad la actividad en los centros de verificación vehicular, pero según el concesionario Arturo Torres la afluencia sigue baja porque los ciudadanos no tienen dinero.



En un mes verifican hasta 400 unidades, pero debido a la pandemia bajaron a la mitad, por lo que esperan un repunte hasta el próximo año.



"No creo que haya una varita mágica para que todo se reactive, aunque haya multas, no en este momento". Refirió que su actividad había estado baja y ahora más con la contingencia.



En su caso no despidió a ningún empleado, está aguantando pero cada vez se le complica más aguantar la situación económica.



"Lo que más nos preocupa son los trabajadores, por eso estamos buscando alternativas de promoción para que vayan más clientes a verificar".



Recordó que el costo por verificar es de $365.20 pesos, y si no verificaron el semestre son 730 pesos a saldar.