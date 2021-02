Ciudadanos de Orizaba denuncian abusos de Fuerza Civil y Policía Estatal

Ciudadanos denunciaron que fueron agredidos por elementos de la Fuerza Civil este fin de semana, además de golpearlos, también les robaron pertenencias y dinero; el motivo por el cual ingresaron los efectivos a sus domicilios nunca lo supieron.



Agustín Antonio Santiago, quien es trabajador de Limpia Publica, dijo que elementos de la Fuerza Civil entraron a su casa que está en segunda planta y lo bajaron a la primera de manera poco amable.



"Me aventaron al piso y me golpearon pero ni me dijeron por qué. Me mojaron, me pusieron la bota en la cara y después me siguieron pegando hasta que me dejaron y se fueron. Me robaron dos celulares, el mío y de mi esposa, mis ahorritos que tenía ahí, nuestras quincenas que apenas habíamos cobrado".



Dijo que tuvo que acudir al médico porque resultó con lesiones en la nariz y cuello por la golpiza que le propinaron.



Por su parte, una joven que dijo vive en la colonia Zapata también denunció que los elementos de la estatal entraron al edificio y revisaron todos los departamentos. En el caso de ella, ingresaron y golpearon a su esposo.



Dijo que temió por la vida de su familia y de su bebé, pues pensó en que algo les harían los estatales y es que entraron a su vivienda sin motivo; también le robaron cosas.