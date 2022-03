Ciudadanos de Orizaba lamentan que se hayan relajado medidas contra el COVID

Ciudadanos de Orizaba lamentaron que ya se hayan relajado tanto las medidas para protegerse en contra del coronavirus, al menos así se observa en las calles del centro de la ciudad.De igual forma destacaron que en el transporte público, la gente en gran porcentaje ya no utiliza el cubrebocas y no le interesa si tose o estornuda sin taparse la boca.El señor Roberto García y Laura López, dijeron que fue una mala decisión el hecho de que el Cabildo, dijo que ya no es obligatorio en espacios abiertos y públicos el uso del cubrebocas, pues esta es una herramienta importante para poderse proteger del contagio de COVID-19.En las calles principales de la ciudad, expresó el joven Armando Martínez, también la gente dejó de portar el cubrebocas, no guarda sana distancia, pues tienen la idea de que ahora el coronavirus no pasa de ser una simple gripe.Los ciudadanos destacaron que, al no observarse ya las medidas preventivas, los casos de coronavirus puedan venir a más.