El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) no podrá hacer nada para que se cumpla la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN) que frenó parcialmente el “decretazo presidencial” que impedía transparentar las obras prioritarias si los ciudadanos no se quejan.“Vamos a estar vigilando pero depende mucho del ciudadano para que se vuelva recurrente, pues si alguien niega información argumentando el decreto y no se recurren y no hace nada, entonces nosotros no podemos hacer nada”, dijo el comisionado del INAI, Óscar Guerra Ford.