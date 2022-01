Ciudadanos del distrito de Zongolica decepcionados de diputados federales

Debido a que desde que llegaron a la curul ya no se aparecen con los ciudadanos ni atienden las problemáticas del distrito de Zongolica, los habitantes de esta región serrana se sienten decepcionados con la diputada federal Itzel Alelí Domínguez Zopiyactle y el diputado local José Luis Tehuintle Xocua.Román Vásquez González, dirigente del Movimiento Indígena Popular Liberal Autónomo de Zongolica MILPAZ, señaló que en ocasiones llegan a saber de la diputada que anda en eventos para tomarse la foto y al otro ni lo conocen, pero que se conozca que su parte hay un trabajo para solucionar los problemas de la región, no.Comentó que ni siquiera se pueden justificar en que no están enterados o que la gente no lo busca, pues si están en ese cargo no tienen por qué esperar a que la gente les pida algo, es su obligación velar por los intereses de la población.Señaló que tristemente cuando pasaron a pedir el voto traían su discurso bien ensayado de que ellos iban a ser diferentes, pero la realidad es que todo quedó “en un sueño guajiro” y son más de lo mismo.Indicó que cualquier diputado que llega a la curul deja de pensar en los ciudadanos que lo eligieron y se convierte en un títere del sistema que obedece lo que le dicen sus dirigentes políticos y cuando se les critica entonces dicen que es porque están en contra del gobierno, cuando al menos en el caso de MILPAZ siempre han sido críticos de un sistema, no de un político.