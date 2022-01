Ciudadanos denunciaron que compañía privada retiró luminarias en Mendoza

Ciudadanos de Mendoza denunciaron que este viernes último día del año, personas que dicen ser de una compañía privada iniciaron el retiro de luminarias en la ciudad.Al ver lo que sucedía, pobladores pidieron el auxilio de la policía municipal; sin embargo, al llegar estos elementos, esas personas les mostraron un documento y les dijeron "que ya habían hablado con Héctor, el nuevo alcalde".Comentaron que incluso para que no los estuvieran molestando, llegó a cuidarlos una patrulla de la Policía Estatal. Los vecinos señalaron que esas luminarias que se quitaron fueron instaladas en el 2017 durante la administración de René Huerta.Los ciudadanos dijeron desconocer qué es lo que se pretende, ya que esas luminarias no estaban fundidas ni se puso alguna otra en su lugar, por lo que se desconoce de qué se trata.Aunque algunas personas se acercaron a ese personal que hacía el retiro de las luces LED para intentar saber de qué se trataba, simplemente les dijeron que ellos trabajan para una empresa particular y obedecían órdenes.