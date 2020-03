Ciudadanos molestos por cierre del panteón Palo Verde bloquearon avenida

Familiares de personas que están sepultadas en el Panteón Palo Verde de esta capital, bloquearon la avenida 20 de Noviembre en protesta porque no les permitieron entrar al cementerio para visitar las tumbas de sus difuntos. Luego de unos minutos de bloquear esta vía, los inconformes declinaron su actitud y se retiraron.



Máximo Domingo Hernández Hernández, jefe de la Unidad de Panteones del ayuntamiento local, dijo que la medida adoptada es disposición de las autoridades municipales, derivadas de la pandemia del coronavirus, se ha restringido el acceso a todos estos sitios de reposo eterno, para evitar la propagación del virus.



“Desde hoy se inició la restricción del acceso a todos los cementerios existentes en la Capital del Estado como medida de protección ante la emergencia sanitaria que se vive”, apuntó.



Explicó que la medida se deriva porque muchos de los que acuden a estos lugares son adultos mayores y son las personas más vulnerables ante la pandemia, por lo que lamentó que la gente no valore las acciones preventivas que se han implementado para la propagación del virus.



Por tal motivo, el personal administrativo de dicho panteón impidió este sábado la entrada a quienes deseaban visitar a sus fieles difuntos, lo que provocó malestar entre los visitantes, que para presionar y les permitieran el ingreso a dicho panteón, bloquearon la avenida mencionada, provocando graves problemas a la circulación vehicular en esta zona de la ciudad.



Pidió comprensión de todos los usuarios de los panteones por la situación que se vive, pero con esto se pretende evitar que haya más personas contagiadas, al tiempo de reconocer que hace falta mucha cultura de prevención entre la población.



El funcionario municipal dio a conocer que sólo se está atendiendo los servicios de inhumación y cremación, en horario de 8 a 18 horas. Los demás servicios y trámites administrativos se suspenderán hasta el 23 de abril.



En ese tenor, dijo que en lo que dura la cuarentena, los cementerios municipales sólo brindará el acceso para inhumar a las personas que fallezcan en este periodo y en esos casos, se dejará pasar la carroza fúnebre y a sus deudos. En esos casos, indicó que se recomendará a los asistentes a mantener la sana distancia para evitar contagios y que no acudan adultos mayores.



Finalmente, dio a conocer que la actitud mostrada por las personas que bloquearon la avenida 20 de Noviembre, al no permitirles el acceso, “es una actitud poco ciudadana. Lamentablemente los ciudadanos pierden de vista que estamos viviendo una emergencia y que es necesario realizar acciones de prevención. Esto (el restringir el acceso a los cementerios) no es por capricho”, concluyó.