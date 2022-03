Ciudadanos organizan rifa para ayudar a bombero quemado, en Alvarado

Ante la falta de apoyo y seguridad social en la que se encuentra el Cuerpo de Bomberos de Alvarado, habitantes de este municipio organizaron una rifa para recaudar recursos en apoyo a uno de los elementos que resultó con quemaduras tras acudir a un servicio.Se trata de Pedro Marín, quien resultó con quemaduras de primero y segundo grado al acudir a un incendio en los astilleros municipales.“Al no tener afiliación social, IMSS o ISSSTE, no tiene las posibilidades de acudir a una clínica o recuperarse. No contamos con el apoyo de nada. Aun así seguimos brindando el auxilio la ciudadanía. (Que haya) un bombero quemado, son gajes del oficio pero es la situación al no tener afiliación social o un seguro que nos respalde", dijo el comandante segundo de Bomberos, Antonio Tiburcio, quien recalcó que no cuentan con ayuda.Recordó que el cuerpo de Bomberos de Alvarado se encuentra sin apoyo por parte de las autoridades municipales, les retiraron el salario que les otorgaban y vehículos.No obstante, el servicio al que acudieron y uno de los elementos resultó lesionado en un astillero propiedad de la alcaldesa Lizette Álvarez Vera.“(En) un astillero que renta la Alcaldesa de Alvarado a una empresa privada tuvimos un incendio de una embarcación en chatarrización, la cual están desmantelando, tuvimos desafortunadamente un elemento accidentado con quemaduras por una explosión que se dejó venir por acumulación de residuos”, dijo.La solicitud de apoyo continúa para la corporación y para el elemento lesionado.