Ciudadanos promueven labores de desinfección, en Emiliano Zapata

Debido a la falta de apoyo de las autoridades municipales, ciudadanos de Emiliano Zapata se organizan para realizar labores de desinfección en los diversos puntos donde se realizan actividades esenciales.



El empresario de la región, José Miguel Martínez Castro, quien encabezó una jornada de desinfección, expresó que a través de la Asociación Civil “Juntos para Mejorar y Contribuir”, se gestionó una máquina termonebulizadora, con la cual se acudió a la localidad de El Chico.



“Esta máquina utiliza un líquido que se llama peróxido de hidrógeno, son ácidos orgánicos no dañinos”, explicó al referir que con este producto orgánico no se afecta al medio ambiente.



En la localidad de 3 mil 800 habitantes, se acudió con el equipo de sanitizacion al Santuario de Nuestra Señora de El Chico, algunas tiendas de abarrotes, al sitio de taxis y algunas viviendas.



“Utilizamos todo el material que se logró recaudar para la sanitización; la gente está muy preocupada por la pandemia y solicitaban desinfección en sus localidades”, dijo al agregar que ya se busca apoyo de otros empresarios de la región para continuar con estas acciones.



José Miguel Martínez, señaló que como empresario restaurantero de Emiliano Zapata, implementó diversas promociones y una parte de los ingresos los invirtió en tela para la confección de cubre bocas.



“Ya se trabaja en la realización de cubre bocas lavables, los mismos empleados de mi negocio se están sumando a esta labor, porque sólo haciendo equipo es como nos vamos a apoyar entre todos”, sostuvo.



Para finalizar, el joven empresario hizo el llamado a la ciudadanía en general, a contribuir con lo poco o mucho que puedan aportar para quienes se han quedado sin trabajo derivado de la contingencia sanitaria, ya que hay quienes no tienen para comprar cubre bocas y se exponen al contagio y a contagiar de COVID-19.



“Algunos podemos aportar materia prima, otros mano de obra, habrá quien nos pueda prestar maquinaria como en esta ocasión, pero yo creo que si todos juntos nos apoyamos, podemos hacer mucho por los que tienen mayor necesidad durante esta contingencia”, destacó.