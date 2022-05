Ciudadanos protestan contra AMLO, exigen mano dura a delincuentes

Ciudadanos dentro del movimiento de diferentes organizaciones del país, "Por la Paz y la Unión de México", se manifestaron al mediodía de este domingo, en contra de la administración de Andrés Manuel López Obrador.En entrevista, Ana Laura Pérez Mendoza, participante de esta manifestación, declaró que como ciudadanos se encuentran preocupados por las decisiones que ha tomado el presidente de la República en temas de seguridad pública"Estamos muy preocupados por el rumbo que tiene el país, nos preocupa la actitud del presidente Andrés Manuel, en el sentido de que está limitando su labor como garante del orden público al decir que se debe de proteger de alguna manera a los delincuentes", dijo.Asimismo, denunció su inconformidad por la destinación de recursos económicos a proyectos que, aseguró, no tienen futuro, en lugar de destinarse para solucionar problemas como la falta de medicamento.Además, reconoció que, aunque la inflación no es en su totalidad culpa del gobierno, esta ha afectado de mayor manera en México, en comparación con otras partes del mundo"Yo creo que todos en este momento vemos como se ha incrementado la canasta básica y que cada vez alcanza para menos. Todo tiene que ver con estas decisiones, si bien la inflación es un fenómeno global, aquí en México es superior a otros países que también pasaron por la pandemia", añadióFinalmente, agregó que también el gobierno de Veracruz se encuentra en el mismo problema, en temas de seguridad y salud y por su parte, en la capital, hace falta un análisis de la vialidad."Aquí en Xalapa medio se están haciendo algunas cosas, pero seguimos con un problema de vialidad deficiente y no se ha hecho nada al respecto. Yo creo que hay que revisar y ojalá haya la voluntad de hacerlo", concluyó.