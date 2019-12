Ciudadanos y Síndica de Lerdo de Tejada se manifiestan durante Informe del Alcalde

Durante el Segundo Informe de Labores de Hermas Cortés García, alcalde de Lerdo de Tejada, se registró una manifestación de pobladores, quienes lo reprueban como autoridad municipal, ya que mantiene el citado municipio en abandono en cuanto a gestión pública se refiere.



Previo al Informe, se registraron empujones y manotazos, luego que un grupo de manifestantes intentó ingresar al lugar donde se llevaría a cabo el evento, aunque personal de la administración no los dejó entrar.



Con pancartas, este grupo de personas manifestó su repudio, opinando que Hermas Cortés García ha incumplido en materia de obras públicas, exigiendo que como primera autoridad responda a todas las promesas que hizo en campaña.



Por su parte, la síndica, Grecia Nataly Alvarado, al término del Informe, manifestó su voto en contra, ya que en su opinión el Alcalde no le ha proporcionado expedientes técnicos sobre las supuestas obras que presentó como realizadas en el Informe.



Refirió que el secretario del Ayuntamiento le negó el uso de la voz durante el evento, ya que dijo que en todo el año no ha recibido expedientes técnicos de las obras, ni tiene firmado ningún contrato de obras, las cuales el Alcalde mencionó en su Informe.



Grecia Nataly Alvarado también dijo que ha recibido amenazas por parte de Hermas Cortés García, así como de la presidenta del DIF Municipal, Cinthya González, además de la progenitora del Alcalde.



Y es que dio a conocer que el pasado 24 de diciembre fue amenazada vía telefónica, luego de que la estaban obligando a firmar el contrato de un transformador del pozo en donde se está haciendo una obra, negándose a firmarle hasta que los demás contratos estuvieran firmados, indicando que como apoderada legal no ha recibido contratos.



Finalizó diciendo que ya hay denuncias por estas amenazas, ya que teme por su vida, debido a que las amenazas aún continúan en contra de su persona, incluso manifestó que antes del Informe recibió amenazas por parte de la presidenta del DIF Municipal, Cinthya González.