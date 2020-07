Claman justicia por joven muerto tras persecución; balazo fue intencional, afirman familiares

¡Yo quiero justicia para mi hijo, por favor! ¡No es justo lo que le hicieron! Ahogada en llanto, grita la madre en velorio de Jonathan, quien murió la tarde del martes; aseguran los familiares, a causa del disparo por la espalda que hizo un policía, luego de que la patrulla lo persiguiera tras no atender presuntamente una orden de alto que le hicieran los municipales cuando viajaba en moto en la zona norte de la ciudad.



“¡La policía le quito la vida a mi nieto! ¡Queremos justicia, que ya se acabe esto de los malos policías! Vean el sufrimiento de su madre y de su padre. Esos que lo mataron dejaron a dos niños sin su padre. ¡Qué gente tan infame que no se tienta el corazón, aquí en Veracruz no se hace justicia!”, expresó la abuela que viajó desde Oaxaca; llora su muerte mientras el joven nieto es velado en cuerpo presente.



Fue sobre la calle San Luciano, entre San Joaquín y Santa Bárbara, del Fraccionamiento Colinas de Santa Fe, donde el joven terminó tirado a metros de su moto, esperando ser atendido por la Cruz Roja.



Versiones de 4 menores, de entre 17 y 10 años de edad, que jugaban cerca de las 19:30 horas del mismo lunes, aseguran haber presenciado los hechos.



Mencionan que escucharon el golpe del derrape así como el sonido de un “cuete” casi al mismo tiempo.



Jonathan Antonio N. F., de 27 años, trabajaba en la Gasera Mabarak ubicado en la colonia Chalchihuecan, aunque no vivía por la zona donde perdió la vida, frecuentaba esos lugares por una novia del rumbo y era conocido por varios vecinos al ser él quien le repartía tanques del combustible desde hace ya más de un año, relatan los mismos.



Parientes del hoy occiso afirman que la versión de que a un elemento de seguridad se le escapó un disparo accidentalmente al momento de intentar auxiliarlo es inventada. Dicen que al gasero lo mataron a sangre fría por la espalda, a escasos 20 pasos de distancia.



“Me dijo un testigo ocular que lo venían siguiendo y que el ahora occiso gritó a media calle: ‘Ayúdenme, que me van a matar’ y aceleró su moto. Lo persiguieron, lo acorralaron, él se cayó de la moto en un tope y después quiso correr porque se asustó y quien no se va asustar con tanta patrulla y todos apuntando. Se levantó queriendo refugiarse en una casa, al intentarlo se oyó la detonación del tiro que le pegaron. Ahí donde cayó toda la cuadra vio pero lamentablemente, lo que le pasó a mi hijo le va a pasar a la gente que hable, los amenazaron”, relató Marco Antonio, padre del joven.



El padre dolido, señala que sabiendo nada de detalles del accidente de Jonathan, ese martes acudió al hospital UMAE 14 preguntando por su hijo y le dieron la oportunidad de pasar, donde fue abordado por un elemento ministerial. “Me saludó ofreciendo: ‘Te pago todo, nosotros estamos para apoyarte pero queremos saber qué sabes’. Y les dije que nada, a lo que contestó: “No te preocupes aquí se te va a pagar todo’. Señala sentirse sorprendido por la actitud del elemento judicial pues realmente no sabía nada de lo ocurrido.



“Fueron varios pasos los que caminó (Jonathan) después de caerse de la moto, lo sé porque me enseñaron. Mira, aquí se cayó, aquí avanzó y aquí murió, así fue como le enseñaron. Le dije si me ayudaría a atestiguar y me dijo que no. Las personas que estuvieron y viven por la calle ya fueron amenazadas, los están vigilando. Querían atestiguar pero ya llegaron con ellos y les dijeron que más les vale que se queden callados, sus palabras fueron: 'Calladita te ves más bonita'”, aseveró.



En la visita al sitio donde cayó Jonathan, una familia que prefirió guardar el anonimato que vive cerca, refiere que escucharon el disparo y prefirieron no salir al instante. Hasta que se animaron a asomarse, vieron 4 o 5 policías rodeando al chico que yacía tirado en la banqueta del lugar, ya con sangre saliéndole por la boca y nariz.



El joven viajaba sin casco mientras pretendía burlar a los elementos del orden. Pero el padre, acompañado de los pocos que asistieron al velorio, concuerdan por versiones de testigos que nunca fue el golpe de la fractura de la cabeza sino el balazo lo que lo mató. Un impacto en la espalda perforándole el pulmón. Hay un video donde hay una persona que lo auxilia y sólo un elemento de seguridad más cerca del joven lastimado.



La patrulla involucrada es la marcada con el número P117, perteneciente a la Policía Municipal de Veracruz. A decir del padre y videos que mantiene bajo su poder que grabaron testigos, sería un elemento de esta corporación quien habría accionado su arma contra Jonathan de manera deliberada y lo que le causaría la muerte horas después al joven gasero.



El padre asistió a la Fiscalía y señala que le confirmaron que tienen detenido a un sospechoso por lo sucedido y que es un oficial pero que le dijeron que si no presentaba declaración de testigos, sería puesto en libertad este jueves a las 9 horas.



Ahora la familia pide justicia por Jonathan Antonio N. F. y espera ayuda para sus dos hijos, de 8 y 9 años de edad, que se quedan al cuidado de la madre.



Este caso viene a sumarse a los varios sonados en los últimos meses en varios Estados, donde jóvenes o niños mueren y donde presuntamente están involucrados elementos policiacos.