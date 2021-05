Claman por agua y seguridad, en región Mendoza

Mejorar el servicio de agua potable, dotar de seguridad a los municipios y generar fuentes de empleo son las principales peticiones que demandan familias a los aspirantes a ocupar cargos de elección popular en la región Orizaba.



El integrante del Frente de Colonias de Río Blanco, Oscar Fuentes, lamentó que la falta del líquido siga causando estragos en cuatro municipios de la zona.



Recriminó que la Comisión de Agua del Estado de Veracruz (CAEV) no ha podido solucionar a pesar de haber recursos suficiente.



"El año pasado se solicitó a la diputada Corina Villegas que diera solución al problema del agua porque fue un compromiso de campaña que hizo hace 3 años, pero no dio respuesta, ahora se promueve nuevamente para quedarse otros tres años y se le vuelve a pedir que dé cumplimiento a lo que prometió", dijo.



Por otra parte, sobre la inseguridad, familias de la colonia Álvaro Obregón explicaron que Río Blanco fue uno de los municipios más afectados por la delincuencia, en su momento confiaron en que al ser un municipio gobernado por MORENA, podría mejorar la condición de seguridad pero fue todo lo contrario.



En la misma condición de demanda para mejorar la seguridad, están los municipios de Nogales, Ciudad Mendoza, Huiloapan y Acultzingo, donde se han cerrado comercios y retirado Comandancias de Policía, atendiendo el tema la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.



La solicitud más sentida de las familias se da en el tema de la generación de empleo. La situación de la pandemia de COVID-19 dejó a muchas familias en el desempleo, mismas que tienen que autoemplearse en el comercio informal.



José Luís Fuentes, comerciante de comida rápida, y residente de Ciudad Mendoza, dijo que cada año salen de las universidades cientos de jóvenes que no encuentran trabajo y se suman a la lista de desempleados después de haber invertido tiempo y dinero en su preparación.



"Le pedimos a los que van para diputados y Alcaldes que vean por la generación de empleo para esta región. No ha llegado una empresa grande que ofrezca oportunidades, pero tampoco se ve el trabajo de los gobiernos". Precisó.