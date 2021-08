Claman por ayuda en Tecolutla; “no tenemos dónde dormir ni qué comer”

La tarde de este domingo, pobladores y comerciantes de Tecolutla afectados por el paso del huracán Grace, bloquearon la carretera a la altura de la localidad de La Guadalupe.



Palaperos, restauranteros y habitantes de la zona recriminaron que no han recibido apoyo del Ayuntamiento ni del Gobierno del Estado tras el impacto del ciclón y ni siquiera durante la emergencia.



Ejemplificaron que el kínder de ka comunidad fue habilitado como refugio y albergue temporal, no obstante, en realidad sólo fue abierto pero sin colchonetas, cobijas o víveres.



“En La Guadalupe fuimos afectados la gran mayoría de pobladores, quienes vamos al día en el campo, las palapas, pequeños restaurantes, y nuestras viviendas fueron destruidas tras el paso del huracán Grace desde el Viernes por la noche.



“Nos fue suspendida la Luz, teléfono, telefonía celular, transporte público, nuestros refrigeradores no funcionan y lo poco que teníamos guardado como pescados y mariscos ya se están echando a perder. Fue cerca del mediodía de hoy que vimos al Gobernador que pasó lentamente por esta comunidad y solo paso saludando, sin tener el tacto de bajar de su unidad y de ofrecer su ayuda”, dijeron.



Por lo pronto, esperan que autoridades lleguen a dialogar.



“No tenemos dónde dormir, no tenemos qué comer y ahora no tenemos las herramientas para trabajar, este bloqueo es nuestro último recurso para poder subsistir”, lamentaron.