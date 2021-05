Claro que meto mano en elecciones, “no puedo ser cómplice del fraude”: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que “está metiendo la mano” en el proceso electoral y reconoció que tuvo que ver con el que la Fiscalía General de la República (FGR) investigue a los candidatos a gobernador de Nuevo León, Adrián de la Garza, por el PRI y a Samuel García de Movimiento Ciudadano, por posibles delitos electorales.



En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal aseguró que tuvo que ver con estas investigaciones, pues señaló que no puede ser cómplice del fraude electoral y adelantó que “lo seguiré haciendo”.



“Presidente, como usted presentó la Tarjeta Rosa hay algunos partidos que lo acusan de que tuvo que ver con estas denuncias”, se le cuestionó



“¿Pero cómo no voy a tener que ver?”, dijo.



“Y que usted está metiendo la mano en las elecciones”, se le preguntó.



“Claro que sí, claro que sí. Si aquí lo di a conocer, si es de dominio público, lo estoy diciendo, no podemos ser cómplices del fraude", dijo el Presidente.



“Fueron tres días (que denunció la entrega de la Tarjeta Rosa por parte de Adrián de la Garza), lo vi en las redes sociales y pensé que podría ser una noticia falsa, (la entrega de la tarjeta) y luego ya se comprobó que es real y hasta me enviaron una tarjeta, si el Reforma no dice nada, pues ese es otro asunto, si El Norte no dice nada, si se quedan callados. Ellos cumplen con la máxima del vasallo que es la de obedecer y callar, porque están alienados a Salinas pero yo siempre digo lo que pienso y esto lo tenemos que hacer todos, los ciudadanos, en los municipios, en las regiones, en los Estados”, contestó.



En Palacio Nacional, el Presidente López Obrador adelantó que seguirá denunciando estos presuntos actos de fraude electoral, pues señaló que las elecciones de este año tienen que sean limpias, libres y que sea algo inédito, pues aseguró que en México no ha habido democracia.



“Cuando me dices ‘usted dijo…’, claro y lo voy a seguir diciendo. Es más, convoqué a los Gobernadores a firmar una carta para cuidar que se garantizara la democracia, que las elecciones fueran limpias, libres, porque eso va ser excepcional, inédito en la historia de México. No ha habido democracia”, agregó.