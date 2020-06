Clase media podría desaparecer por recesión económica debido a pandemia

El presidente del Colegio de Economistas de Veracruz, Humberto Flores Huerta, opinó que se prevé que la clase media pueda desaparecer para pasar al rango de clase pobre, esto como consecuencia de la recesión económica que trae consigo la pandemia.



El economista señaló que esta clase es la menos apoyada por los Gobiernos y la más afectada ante la falta de subsidios y de estímulos.



“La clase que se está viendo más afectada es la clase media, la clase pobre seguirá siendo pobre hasta pasaría a ser una clase vulnerable y la clase media pasará al rango de clase pobre, los Gobiernos tendrán que replantear de nuevo el concepto de clase media, baja y alta, tenemos que pensar en otros conceptos”, comentó.



Abundó que la clase media está conformada por comerciantes, servidores públicos y profesionistas, pues, aunque muchos de estos últimos sobresalen, la mayoría no alcanza ni a ganar 11 mil pesos mensuales; sin embargo, tienen todas las obligaciones fiscales y la carga de pago de servicios sin que reciban algún tipo de subsidio.



“Es la clase media la que va a resentir, muchos no van a regresar a sus empleos, habrá un reacomodo en todo. Los empleados no regresarán en las mismas condiciones, habrá nuevas medidas que tomen los patrones. Es la clase que más está afectando el Gobierno porque no ha habido incremento en salarios. No hay apoyos, sube la gasolina, no hay subsidios, se paga renta, servicios, agua, luz, impuestos y los sueldos se reducen”, concluyó.