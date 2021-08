Clases a distancia en 62 municipios golpeados por huracán: AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, reiteró su decisión y abierto apoyo al regreso a clases presenciales el próximo lunes 30 de agosto, aunque informó que la enseñanza seguirá siendo a distancia en los 62 municipios que resultaron afectados por el huracán Grace pero sólo en lo que se rehabilitan los planteles educativos.



Durante su conferencia de prensa matutina desde la 26 Zona Militar con sede en El Lencero, dejó en claro que donde no se pueda regresar a clases presenciales por las afectaciones del huracán Grace, se implementarán acciones rápidas para que pronto se puedan tomar las clases en línea pero en su mayoría, podrán volver a las aulas.



“Es necesario, ya no podemos mantener cerradas las escuelas, donde no sea posible, vamos a apurarnos para rehabilitar las escuelas para que se vayan creando las condiciones”, expresó el Mandatario federal.



López Obrador refirió que dio la instrucción para que se adquieran todas las láminas de zinc que sean necesarias y así reconstruir los techos de las viviendas dañadas por los fuertes vientos que acompañaron al meteoro; y apuntó que entre hoy miércoles y mañana jueves se restablecerá al 100 por ciento el suministro eléctrico en las zonas devastadas.



“Entre hoy y mañana se termina de restablecer en Veracruz todo el servicio eléctrico, es algo excepcional y se debe a los trabajadores electricistas, mi reconocimiento a los trabajadores electricistas, es una muestra de la importancia que tiene la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que la querían desaparecer los neoliberales corruptos”, cuestionó.



El Presidente de la República lamentó que se haya apostado a desaparecer y arruinar a la empresa productiva del Estado pero su Gobierno la seguirá fortaleciendo.



“Vamos a ir mejorando las escuelas, restableciendo el servicio eléctrico para que llegue la señal cuando no se puedan tener las clases presenciales, que puedan tener posibilidad de recibir la educación a distancia con los medios públicos con el canal 11, canal 2. Con los medios públicos vamos a seguir también con las clases a distancia para que no haya atraso educativo”, indicó.



De igual modo, reiteró que se tendrá restablecido el sistema eléctrico en breve y en una semana más se tendrán las láminas para las viviendas y escuelas afectadas por Grace.



“Ya está llegando el apoyo en despensas, restableciendo las comunicaciones y vamos a esperar para que se regrese lo más pronto posible a la normalidad”, puntualizó finalmente.