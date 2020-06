Clases de box en Coatepec ahora tienen que ser virtuales

El presidente del Comité Municipal de Boxeo en Coatepec, Gonzalo Ramos Sánchez, informó que, debido a la contingencia sanitaria, muchas actividades deportivas se vieron afectadas y el boxeo no es la excepción.



Entrevistado, indicó que a pesar de que los entrenamientos con los alumnos que se preparan en esta disciplina no se pueden ejecutar, su preparación continúa de manera virtual.



“Por la contingencia, en cuestión de deporte el proceso que llevamos a los jóvenes se ve afectado porque no es lo mismo, nos estamos adaptando a las nuevas tendencias que hay y los avances tecnológicos, estamos haciendo uno de estos a través de videollamadas, estamos dando las clases en línea y llevando recomendaciones”, detalló.



Y es que dijo que los alumnos deben ser apoyados y motivados para que su capacitación no se vea cortada de manera drástica, pues adelantó que será hasta el próximo año cuando haya fechas para competencias.



“Mostrarnos empáticos con ellos para que se motiven, como alumnos y profesores, para que ese proceso no se vea cortado drásticamente, es difícil pero nos tenemos que adaptar y salir de esta situación. Se trabaja con los chicos que tienen en puerta competencias, son 5 boxeadores, estamos esperando el calendario de modificación de competencias pero tengo entendido que se van a convocar hasta el próximo año”, señaló.



Asimismo, abundó que por el momento se les dan clases en línea dos veces por semana, poniéndoles rutinas y dándoles recomendaciones de alimentación, mientras el resto de días se les envían rutinas para que las realicen por su cuenta.