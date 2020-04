Clases de RTV no llegan a región de Córdoba; Duarte se robó dinero de antena: Zenyazen

El secretario de Educación de Veracruz, Zenyazen Escobar García, lamentó que las clases trasmitidas por Radio Televisión de Veracruz (RTV) no lleguen a la zona de Córdoba, señalando dicha situación como corrupción por parte de la administración de Javier Duarte de Ochoa.



"Es muy lamentable. Yo soy originario de Córdoba y la transmisión de RTV no llega allá por temas de corrupción cuando estaba Javier Duarte, pues se robó el dinero de la antena. Fueron muchos millones. En ese sentido, si hoy tuviéramos esa antena, llegaríamos a la sierra de Zongolica, a muchos lugares".



Criticó que por esta corrupción en la entidad sea difícil llegar a los lugares de aquella región que necesitan recibir las clases ofrecidas por la Secretaría.



En otro orden de ideas, Escobar García aseguró que no ha recibido reportes de robos en los planteles educativos como en otras ocasiones.



"Hasta ahorita no ha habido tantos reportes como otras veces. No tengo el reporte la verdad, nos estamos enfocando en el material pedagógico y más que nada en cómo llegar y cómo arrancar el ciclo escolar".



Reiteró que la seguridad para las escuelas es constante por parte de la Secretaría de Seguridad, por lo que los centros educativos están resguardados.