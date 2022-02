Clases no pararán, “tenemos que acostumbrarnos” al COVID: SEV

En Veracruz se descarta la suspensión de las actividades escolares presenciales ante los casos de COVID-19 que van en aumento en la entidad, ya que la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) mantiene las medidas sanitarias necesarias para evitar al máximo el riesgo entre estudiantes y docentes.La Oficial Mayor de la dependencia, Ariadna Selene Aguilar Amaya, consideró que no es necesario llegar a la suspensión de las actividades presenciales y aclaró que éstas no se impartirán con 100 por ciento de los estudiantes en los planteles.En este sentido, dijo que la asistencia escalonada permite detectar cualquier caso de riesgo de contagio y de detectar algún síntoma, el estudiante no acude al plantel.Además, las escuelas son sanitizadas diariamente y aplican todos los filtros sanitarios, así como la sana distancia y el uso de cubrebocas, detalló.“No creo que se vayan a suspender, cuando ha habido algún caso, se aísla de manera inmediata y los demás pueden continuar, las áreas se limpian y también tenemos que ir acostumbrarnos a vivir con este virus, no es algo que se va a quitar de manera inmediata y tenemos que seguir nuestra vida normal, evitar los riesgos, no ser irresponsables, en el caso que en una escuela haya un problema mayor se suspenden las clases en esa escuela, se retoman cuando haya las condiciones”, dijo.Sin embargo, la funcionaria estatal recordó que, en caso de detectar algún riesgo mayor en alguna escuela, ésta cierra si así lo determinan los padres de familia y las autoridades de la misma, como es el caso de algunos planteles que regresan nuevamente cuando las condiciones lo permiten.“Lo hemos manejado muy bien, las profesoras, los profesores están capacitados, ya saben qué hacer y creo que también este tema escalonado permite que nosotros podamos tener, observar en casa a los pequeños y ver si tienen algún síntoma, no mandarlos a la escuela si tienen algunos de los síntomas”, reiteró.Asimismo, mencionó que, con la vacunación de refuerzo de los docentes y trabajadores de la educación de todos los niveles educativos, hay mayor certeza para llevar a cabo las actividades presenciales, donde en todo momento se aplican las medidas preventivas y sanitarias.“Se ha manejado de manera muy adecuada, el hecho de que no vayan muchos niños a la escuela permite detectar casos, los filtros, no creo que sea el caso de Veracruz, hemos sido muy cuidadosos”, finalizó la Oficial Mayor de la SEV.