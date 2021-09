Clases totalmente presenciales, ordena Directora de Secundaria de Acayucan

La directora de la Escuela Secundaria Técnica Número 140 de Acayucan, Virginia de Lourdes Martínez Espinoza, ordenó que desde el pasado lunes las clases serían “totalmente de manera presencial” para todos los grupos de los tres grados que reciben su enseñanza en dicha institución.De acuerdo con el boletín informativo publicado en la página de Facebook del plantel, se explica que la decisión obedece a la disposición superior y al acuerdo 23/08/2021 por el que se establecen diversas disposiciones para el desarrollo del ciclo escolar 2021-2022 y reanudar las actividades del servicio público educativo de forma presencial, responsable y ordenada.Así como para dar cumplimiento a los planes y programas de estudio de educación básica (prescolar, primaria y secundaria), normal y demás para la formación de docentes de educación básica aplicables a toda la República.Según el documento oficial, las clases presenciales deberán seguir “el debido protocolo de salud” y cumplir con tres filtros de corresponsabilidad.El primero se refiere al “filtro en casa”, en el que se ordena portar “rigurosamente” y “correctamente” el cubreboca; y revisar que el alumno no presente síntomas de COVID-19 (tos, gripe, temperatura, escurrimiento nasal, diarrea o algún otro síntoma referente a la enfermedad), de lo contrario avisar a la escuela.El segundo se relaciona con el “filtro sanitario en la escuela” y consta de la desinfección de los alumnos, docentes y padres de familia al momento de ingresar al plantel, aplicando gel antibacterial en las manos y tomándole la temperatura a éstos.“Aquella persona que se le haya tomado la temperatura y se encuentre fuera del rango de 36.6 en adelante se le notificará a éste y no podrá ingresar al plantel y en el caso de ser algún alumno, se le comunicará al padre de familia para su atención”, se precisa en el boletín informativo.También se especifica el tercer filtro denominado “en el salón de clases”, con el que el docente reforzará mediante preguntas acerca de los síntomas de la enfermedad y en caso de identificar la presencia de síntomas de enfermedades respiratorias en los alumnos o alumnas, notificará a la dirección del plantel.“También practicará las medidas de higiene y salud para su prevención (uso de cubrebocas, lavado de manos, no tocarse la cara y boca, nariz y ojos)”, se enfatiza en el aviso oficial de la Secundaria Técnica 140.Finalmente, se estipula que los alumnos que padezcan alguna comorbilidad como diabetes, asma, alergias o algún padecimiento grave, el tutor o padre de familia deberá notificarlo a la institución para recibir una atención especial.Cabe recordar que la obligatoriedad de las clases presenciales en dicho plantel inconformó a algunos padres de familia, debido a que no se dio alternativa a quienes quisieran seguir la enseñanza de manera virtual, además de que las autoridades han definido que las clases podrían ser en línea, presenciales o híbridas.Ante esta situación, los padres de familia inconformes ya han realizado un llamado a las autoridades, ya que los alumnos que prefieren las clases a distancia se están atrasando. Por lo que esperan pronta respuesta.