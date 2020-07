Clasifican menos “feminicidios” en Veracruz pero hay gran número de mujeres asesinadas

Durante el primer semestre del año se registraron 45 casos de feminicidios en Veracruz, de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, lo cual representa una disminución con respecto a la misma fecha del 2019 en que se contabilizaron 98 casos.



Pero esto no significa que la violencia contra las mujeres haya disminuido, consideró la abogada e integrante del Colectivo de Abogados con Perspectiva, Esmeralda Lecxiur Ferreira, debido que en contraste a los feminicidios, los homicidios dolosos de mujeres incrementaron, registrándose 47 casos.



"Yo no creo que se deba a un tema de que los feminicidios estén a la baja, yo creo que tiene que ver con la forma en que las entidades federativas clasifican los delitos y con la forma en la que se puede llevar a cabo, en teoría todas las muertes que tienen que ver con la muerte violenta de una mujer se deben iniciar con el protocolo de feminicidio, la Fiscalía tiene la facultad de investigar como feminicidio pero en la investigación puede ser que hasta ese momento está haciendo que probablemente esos hechos sean constitutivos de un homicidio, se puede variar el delito. Puede haber un feminicidio y la clasificación incorrecta por parte de la autoridad".



Veracruz aún así se ubica en el segundo lugar a nivel nacional en casos de feminicidios, no obstante, la violencia no baja, porque los homicidios de mujeres también son agresiones.



A decir de Lecxiur Ferreira, de manera generalizada también han notado una renuncia por partes de las Fiscalías a clasificar las muertes violentas como feminicidios.



"¿Por qué le tienen tanto miedo o se tiene tanto miedo? Pareciera abrupto decir no hay feminicidios o si los hay, el tema es que también son muertes violentas, el tema que la Fiscalía no determine que son feminicidio no deja ser la privación de la vida de una mujer de forma violenta", dijo.



Los datos sobre violencia a las mujeres del Sistema Nacional de Seguridad Pública corresponden de enero a junio del 2020.