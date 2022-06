Claudia Sheinbaum da positivo por segunda vez a COVID-19

Ante la nueva ola de contagios que se vive en México por COVID-19, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, informó a través de sus redes sociales haber dado positivo.Claudia Sheinbaum es la única mujer que podría buscar la candidatura a la Presidencia de la República en el 2024 y ha sido señalada como una de las favoritas del presidente Andrés Manuel López Obrador para dar continuidad al proyecto de nación que ha encabezado.En el mensaje que publicó en sus redes sociales dice:Les informo que salí positivo a COVID. Me encuentro bien y me mantengo trabajando a distancia, o dicho de otra forma, no se puede vencer a quien no sabe rendirse.Esta es la segunda ocasión que la jefa de Gobierno de la Ciudad de México se contagia de COVID-19, la primera fue a nueve meses de empezada la pandemia en México en el mes de octubre del 2020, sin embargo, Claudia Sheinbaum en su primer contagio no dejó de trabajar, por lo que es probable que continúe laborando en aislamiento con este padecimiento hasta su recuperación.