Claudia Tello, la “mentirosa” que viola ley electoral: Unidad Ciudadana

La que “engaña” es la candidata de la coalición MORENA-PVEM-PT a la Diputación Federal por el Distrito 8 de Xalapa Rural, Claudia Tello Espinosa, expresó el secretario general del partido Unidad Ciudadana (UC), Francisco Hernández Toriz, al negar que en el Comité de su partido en Jalcomulco se defina como “igual a MORENA” para llamar al voto.Al respecto de las acusaciones que la candidata morenista hiciera este lunes, el líder del partido Unidad Ciudadana expuso que militantes del instituto le hicieron llegar un video en el que Claudia Tello miente a los asistentes en un mitin, al asegurar que UC amenaza con el retiro de apoyos a adultos mayores si no acuden a sus reuniones.“Claudia Tello es la que miente, nosotros no engañamos a la gente, somos totalmente diferentes a ellos y actuamos apegados a lo que marca la ley”, asentó.Y es que sostuvo que la candidata morenista habría incurrido en actos anticipados de campaña a favor de los abanderados de su partido a la Alcaldía de Jalcomulco.Esto, luego de que en un evento celebrado en una comunidad de dicho municipio, Tello presentó a sus “compañeros”, en referencia a los contendientes a los cargos edilicios.“Quiero presentarles a mis compañeros, el día de hoy refrendo con ellos el compromiso porque son gente joven, gente trabajadora y gente va a hacer una buena labor después de ganar el 6 de junio las elecciones. A Francisco Pozos Cortés, que lo tenemos como candidato a la Alcaldía de nuestro municipio”, dijo al pedir aplausos.En el video se escucha además la presentación de Adelaida Camargo Cuellar, quien contenderá por la Sindicatura Única de Jalcomulco.“La participación de la mujer siempre unida a un lado con el hombre, tomados de la mano, luchando por un mejor país”, añadió en medio de la algarabía de los asistentes a la reunión.“Tenemos a Jorge Galán Cid que también se ha inscrito para la Regiduría”, acotó la candidata oficialista a la reelección al dar a conocer también al aspirante a la diputación local, Saúl Sánchez.Al decir que seguirá respetando los tres principios que distinguen la 4T: “no mentir, no robar y no traicionar al pueblo”, Tello Espinosa le pidió a los habitantes de ese municipio “a cuidar que cuando mis compañeros lleguen al poder, sigan un camino recto de honestidad y de trabajo para bien de ustedes”.“Cuando vean un acto de corrupción, un acto indebido, grítenos en la calle que lo estamos haciendo mal, que demos cuentas al pueblo de por qué las cosas van así, ¿de acuerdo?”, preguntó a los vecinos congregados en el evento proselitista.Finalmente, a la candidata se le escucha manifestar que, “este 6 de junio vamos a ganar con ustedes, con el pueblo, porque ya no se van a equivocar, vamos por los hombres y mujeres que tienen ustedes aquí al frente y que nos van a representar dignamente”.Ante esta situación, Francisco Toriz refirió que queda claro quién miente y quién actúa tanto violando la ley como engañando a la gente.