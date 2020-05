Clausura del relleno sanitario en Poza Rica dejó a pepenadores sin ingresos

En el relleno sanitario de Poza Rica trabajaban cien personas dedicadas a la clasificación de residuos sólidos.



Sin embargo, a la fecha los llamados pepenadores están desesperados ante el cierre del relleno sanitario de Poza Rica y claman ayuda, ya que la empresa concesionaria Promotora Ambiental S. A. no les brinda apoyo, ni tienen ayuda de autoridades municipales.



Transcurre una segunda semana más que los pepenadores no ingresan al relleno sanitario que la empresa PASA opera desde hace 12 años.



Con la medida de clausura que aplicó la Procuraduría del Medio Ambiente, no hay ingresos para estas personas que se dedican a la clasificación de desechos, entre una a dos toneladas diarias, que lograban reunir con materiales que son reutilizables, como el cartón y el plástico y les redituaba económicamente.



Y pese a la pandemia por COVID-19, los clasificadores de residuos realizaban su labor y actualmente no hay ningún enfermo o que tenga síntomas.



La secretaria general del sindicato de pepenadores, Isabel Cortés Aldana, dijo que además de sus agremiados, más de 60 personas que trabajan independiente en este mismo oficio, se han reunido y formaron un frente común porque padecen un golpe económico y les preocupa que ocurrirá con ellos y sus familias ya que no hay empleos para ellos.



Dijo que sólo la regidora comisionada en Limpia Pública, Gregoria Miguel Reyes, es la única que se ha acercado con ellos y hace tres semanas les dio una segunda despensa para su sostén ante la pandemia.



Pero, nadie más se ha interesado en ellos, dio a conocer que ya enviaron oficios a los representantes de la empresa PASA para que les tomen en cuenta con ayuda, pero eso lo considera difícil de resolver a favor ya que desde hace doce años la concesionaria se ha mostrado indiferente a la labor de los pepenadores que laboran día y noche en el relleno sanitario.



Reiteró que también es necesaria la intervención del Ayuntamiento de Poza Rica ya que si se realiza de manera permanente la clausura del relleno sanitario, y la concesión deja de funcionar para que quede en manos del gobierno municipal, es importante que haya un acercamiento con los pepenadores para que conozcan sus necesidades, al menos ayuda alimentaria.



Mencionó que ya entregó una solicitud a la Secretaría del Bienestar para que puedan tener acceso a algún beneficio de los programas sociales que en esta Cuarentena puedan mitigar las prioridades de sus familias.