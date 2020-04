Clausura o cárcel, sanciones a comercios que no cierren en las Altas Montañas

Sanciones administrativas, clausura de establecimientos y cárcel preventiva, son algunas medidas que Ayuntamientos de la región de las Altas Montañas implementan ante la omisión y apatía de ciudadanos de no acatar las disposiciones de contingencia sanitaria.



En Nogales, la autoridad municipal advirtió con sancionar con todo el peso de la ley a quienes convoquen a fiestas y reuniones con más de 10 personas reunidas, toda vez que en el municipio hay casos sospechosos de COVID-19.



No obstante, hay sectores de la población que en franco desacato a las disposiciones de ley, continúan reunidos en balnearios previamente cerrados por la autoridad competente, representando un riesgo para la población.



En Ciudad Mendoza, la autoridad municipal advirtió con iniciar la clausura de establecimientos y sancionar a quienes siguen en la postura de abrir centros nocturnos, gimnasios, bares o cantinas donde se reúnen parroquianos.



Misma situación en parques, espacios y áreas públicas donde no está cerrado el libre tránsito pero si la permanencia. A comercios e instituciones bancarias se les solicitó que exhorten a usuarios y clientes sobre la sana distancia.



Mientras tanto, las quejas y manifestaciones de rechazo de habitantes y visitantes continúan en Zongolica, donde nadie entra ni sale de las 7 de la mañana a las 7 de la tarde, a fin de evitar contagios.



Lo anterior afectó drásticamente al servicio de transporte público, propietarios de predios o ranchos de cultivo o atención al hato ganadero.