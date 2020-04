Clausuran 4 negocios de Río Blanco por vender alcohol en contingencia sanitaria

Por violentar las disposiciones emitidas por el Consejo Municipal de Protección Civil al prohibir la venta de bebidas embriagantes para su consumo durante esta segunda etapa de contingencia sanitaria, cuatro establecimientos fueron clausurados.



Esto fue confirmado por el alcalde David Velásquez Ruano quien comentó que además del cierre temporal de esos establecimientos, a los que se sorprendió laborando normalmente, tendrán que pagar una multa.



Comentó que se inspeccionaron tres negocios con venta de bebidas alcohólicas y un club deportivo, mismos que ya habían sido reportados por ciudadanos que no estaban cumpliendo con las disposiciones.



Agregó que se trató de un operativo sorpresa en donde lamentablemente se constató que no se estaban atendiendo las disposiciones establecidas en esta contingencia.



Resaltó que en su momento, la Dirección de Comercio notificó a todos los propietarios de establecimientos con venta de bebidas alcohólicos que debían suspender bebidas para su consumo inmediato.



El alcalde comentó que estos negocios se reabrirán una vez que paguen la multa correspondiente, pero si reinciden, el cierre será definitivo.



Agregó que las supervisiones en el municipio continuarán a fin de verificar que todos los establecimientos de cualquier giro cumplan con la parte que les corresponde para no generar situaciones de riesgo para la población.



Cabe mencionar que en los operativos participa personal de la Secretaría de Seguridad Pública.