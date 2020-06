Clausuraron palapas de Veracruz involucradas en riña por incumplir con sana distancia

Luego de la pelea ocurrida este fin de semana con turistas del Estado de México en la zona de palapas del Villa del Mar, la Dirección de Comercio del Ayuntamiento de Veracruz procedió a clausurar dos establecimientos ubicados en esta zona.



Al respecto, el director del Comercio, Jesús Sáenz Barradas, mencionó que el cierre se debió a que no cumplían con la sana distancia entre mesas, además de que no pudieron controlar a sus comensales, lo que provocó estos disturbios.



"Fue una trifulca con vandalismo, se armó todo el relajo ahí con dos palapas, se sancionó a estas dos palapas y a una tienda por no cuidar la sana distancia entre esos clientes. Las palapas están clausuradas (...) Deben cuidar las normas", dijo.



El funcionario municipal señaló que las palapas que no están clausuradas en esta zona tienen permitido trabajar mientras respeten la sana distancia entre mesas y disminuyan su aforo de comensales.



Cabe recordar que este domingo, turistas se enfrascaron en un trifulca que provocó destrozos a una palapa y heridos.