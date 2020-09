Clínica 64 del IMSS en Córdoba no tiene electricidad ni medicinas, acusan

Derechohabientes de la clínica 64 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) acusan que desde hace 15 días no hay energía eléctrica y por consiguiente sistema lo cual está afectando la entrega de medicamentos.



"Enfermos que están sin medicamentos desde hace 15 días. La gente formada entre la lluvia, un toldo con agujeros. Terrible situación", aseveró Arturo Pimentel, profesor jubilado que lleva ya varios días esperando que le entreguen medicamento de control.



Dijo que llegan desde las 7 de la mañana para recibir medicamentos y solo les dicen que esperen y finalmente les informan que no hay manera de que les den el medicamento. "No hay planta de emergencia" agregó.



Otra señora de nombre Patricia Guízar expuso que ya ha ido en varias ocasiones por su medicamento y le dijeron que lo comprara y le pagarían la factura al llegar no le respetaron el trato pues siguen sin sistema.



Así es la larga lista de quejas en esta clínica desde hace ya dos semanas.