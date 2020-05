Clínicas y consultorios particulares de Córdoba no atenderán a sospechosos de COVID-19

Clínicas y consultorios particulares en esta ciudad no están atendiendo pacientes con síntomas de COVID-19, señalan que no cuentan con el equipo para ello y no quieren exponer al personal a su cargo.



Médicos de conocidas clínicas indican que si llega algún paciente con síntomas de COVID-19 es enviado a instituciones de gobierno como ISSSTE, IMSS o el Civil Yanga.



El único Hospital particular preparado para ello es el ubicado en la avenida 7 y calle 14, sin embargo, los costos van de los 70 mil pesos por noche hasta los 350 mil, el servicio de ambulancia del mismo nosocomio para traslado de sospechosos de COVID es de $12 mil, esto dentro de la ciudad.



Mientras que Cruz Roja no realiza estos traslados debido a que sus técnicos en urgencias médicas son voluntarios y los tienen que proteger.



Ante ello, los médicos solo informan que si presentan síntomas graves de COVID deben llamar a la línea proporcionada por el Gobierno del Estado la cual es 800 0123456 y personal médico a cargo le dará indicaciones para ser atendido en alguna institución de salud pública.



Otras medidas que han tomado los galenos son consultas por video llamada solo en caso de urgencia y algunos definitivamente suspendieron actividades.