CMAS cierra presas; no habrá agua en algunas zonas este jueves y viernes

Por las intensas lluvias que se han resentido en la zona de captación de agua, la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Xalapa (CMAS) determinó cerrar las presas y reducir el gasto en la planta potabilizadora en esta Capital.



La medida es motivada por la alta turbiedad que el caudal trae y que dificulta la potabilización del recursos al alcanzarse una máxima de 4 mil 500 unidades nefelométrica de turbidez (UNT).



A través de sus redes sociales, el organismo operador del agua potable de Xalapa informó que la medida se deriva porque en el transcurso de este miércoles se recibieron en la planta potabilizadora entre 850 y 875 litros por segundo pero que no pueden distribuirse por esta situación, ya que no es apta para el consumo humano.



Adicional a la suspensión del Medio Pixquiac, se recibieron 150 litros por segundo de la presa Los Colibriés y 180 litros por segundo del Medio Pixquiac, lo que genera que no llegue a la ciudad de Xalapa 1 millón 188 mil litros cada hora.



Esto, se indicó, provoca el desabasto en general al Macro Sector 1 el día de hoy y al Macro Sector 2 el día de mañana jueves.



Por tal motivo, se tomaron las siguientes medidas y acciones:



Se regula la llegada al tanque Margaritas II: afecta su sector además a los tanques: Las Fuentes, Xallitic, La Pradera y Paso Ladrillo.



Se regula la llegada al tanque Niño Perdido y su Sector, colonias Emiliano Zapata, Zapata Sur, Mártires de Chicago, Buenavista y llegada a los tanques Lomas Verdes y Xalapa 2000.



Al tanque Xalapa 2000 elevado se le dará apoyo del Acuaférico (zona Sur de la ciudad). Ante esta situación, se informó por último a los usuarios a tomar las previsiones correspondientes para evitar el desabasto del elemento en los días mencionados.