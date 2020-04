CMAS Coatepec garantiza suministro de agua durante contingencia sanitaria

El subdirector operativo de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) en Coatepec, Enrique Fernández Hernández, informó que durante la contingencia sanitaria que se vive, se tiene garantizado el servicio de agua potable a la cabecera y localidades del Pueblo Mágico.



Y es que confió en que las lluvias lleguen en el mes de mayo como lo tiene pronosticado la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA), por lo que previó que no haya escasez durante las siguientes semanas.



“Con el personal que tenemos, estamos garantizando el agua para todo Coatepec y todas las localidades que operamos, a menos que no lloviera en un mes o mes y medio. Pero tenemos proyectado mayo, un mes de lluvia, por ahí del 10 o 12 de mayo, según la CONAGUA”, comentó.



Señaló que actualmente la Comisión está operando sólo con el 50 por ciento del personal, pues varios trabajadores tuvieron que ser enviados a sus casas, al ser personas más vulnerables al COVID-19.



“En la fase 1 despachamos a las personas con hipertensión, diabetes y enfermedades crónicas y ahorita en la fase 2 mandamos a descansar por vacaciones a las personas mayores de 47 años, así que de 34 personas me quedé con 17 pero nos andamos turnando con todo la operación”, detalló.



Agregó que la fuerte lluvia que se registró hace unos días fue de tipo extraordinaria y que oficialmente la temporada inicia el 10 de mayo.



“La lluvia del viernes fue extraordinaria porque aún no empieza la temporada de lluvias y de allí de acuerdo al pronóstico lloverá en 10 días y ya una vez que empiece mayo, atenderemos ya la temporada de lluvias así como nos lo marca la CONAGUA, pues como estamos adheridos a la CONAGUA, ella nos manda el pronóstico cada 10 días y ya con eso nosotros nos podemos programar en la operatividad”, concluyó.