CMAS de Emiliano Zapata aumenta tarifas a partir de este diciembre

El Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento del municipio de Emiliano Zapata autorizó un incremento a las tarifas por el servicio de agua potable, drenaje sanitario, saneamiento y otros conceptos.En el Acuerdo aprobado y difundido por Juan Manuel Martínez Ruiz, secretario técnico del Órgano de Gobierno de la CMAS de Emiliano Zapata, no se establece el porcentaje del aumento, pero se informa que entró en vigor desde el primer día de diciembre.Adicionalmente, a todos los usuarios se les aplicará el 10 por ciento por concepto de Impuesto sobre Derechos Municipales.Las nuevas tarifas que se aplican desde jueves de la semana pasada estarán vigentes hasta el 31 de diciembre de 2023.Las nuevas tarifas por suministro de agua potable y por derecho de conexión se aplican a los usuarios de los sectores popular, interés social, doméstico medio, residencial, comercial A y B, e industrial.A las tarifas por drenaje y saneamiento le es aplicable el 10 por ciento adicional por concepto de Impuesto sobre Derechos Municipales y el IVA correspondiente.También aumentaron las tarifas por derechos de toma de agua; reconexión; medidor nuevo; gastos de ejecución; expedición de constancias de no adeudo, de servicio y de no servicio; cambio de nombre; reimpresión de recibos; y constancias certificadas.