CMAS deberá mejorar en reparación de fugas: Alcalde de Xalapa

Ante las constantes fugas de agua potable en Xalapa, el alcalde Hipólito Rodríguez Herrero dijo que se busca mejorar el desempeño del equipo encargado de hacer reparar el sistema hidráulico.



"Esa es una preocupación ciudadana. En el caso de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento (CMAS), lo que hay que mejorar es el desempeño del equipo que está reparando fugas para que no tengamos pérdidas", dijo.



Y es que en días pasados CMAS dio a conocer que por una falla en la obra realizada a cargo de una empresa constructora, se originó la gran fuga de agua en la avenida Arco Sur.



Al respecto, el Alcalde expuso que muchas veces estos problemas se originan por imprudencias o errores, pero CMAS Xalapa verifica que todas las obras se realicen correctamente.



"No falta que por alguna imprudencia, por algún error se susciten este tipo de temas, pero CMAS está haciendo un trabajo muy intenso, para que éste tipo de situaciones no deje pérdidas muy grandes de agua".



Por ello, Rodríguez Herrero, anunció una nueva forma de reportar cualquier incidente en la ciudad, ya sea fugas de agua, inseguridad y demás fallas en servicios públicos.



"Ya se podrán presentar reportes ciudadanos en el link https://catax.xalapa.gob.mx y el número telefónico 228 290 1010. Para que la ciudadanía pueda realizar reportes sobre fallas en los servicios públicos y éstos sean canalizados de manera inmediata a las áreas involucradas para su solución. Ya se puso a disposición el Centro de Atención Telefónica del Ayuntamiento de Xalapa (CATAX), en donde se otorgará apoyo de 08:00 a 21:00 horas", comentó.