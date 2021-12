CMAS ejercerá directamente dinero de cuota “voluntaria” por servicios ambientales

A casi un año que el Órgano de Gobierno de la Comisión Municipal de Agua Potable y Saneamiento de Xalapa (CMAS) aprobó un cobro “voluntario” mensual del 2 por ciento por servicios ambientales, no logró constituir el mecanismo financiero para que, a través de un tercero, se hiciera la administración y aplicación de los ingresos recaudados por ese concepto.Por lo que ahora, los recursos de esa aportación voluntaria serán ejercidos directamente por la CMAS Xalapa y los deberá administrar con eficiencia, eficacia, economía, imparcialidad, transparencia, rendición de cuentas y honradez para satisfacer los objetivos y fines a los que se encuentran destinados.Cabe recordar que el 29 de enero de este año, el Órgano de Gobierno de CMAS aprobó el cobro del 2 por ciento sobre el monto de su cuota mensual por los servicios de agua, drenaje y saneamiento, como aportación voluntaria para el pago de servicios ambientales.En el Acuerdo aprobado quedó especificado que la administración y aplicación de los ingresos derivados de la aportación voluntaria para servicios ambientales, podrían ser ejercidos directamente por la CMAS o mediante un tercero, bajo cualquier figura jurídica, que cumpla con altos estándares de transparencia, rendición de cuentas y experiencia en la gestión integrada de recursos hídricos; lo anterior, en tanto no se cree el instrumento financiero que se constituya para tal efecto.Sin embargo, transcurrieron 11 meses y actualmente no se ha constituido el mecanismo financiero, por lo que se acordó que sea la CMAS la instancia que administren los recursos recaudados.Por ello, se aprobó una modificación a las Reglas Generales de Operación y Ejercicio del Gasto de los Recursos de la Aportación Voluntaria para el Pago de Servicios Ambientales.Quedó abierta la posibilidad que personas físicas y morales del derecho público o privado puedan hacer aportaciones adicionales de recursos líquidos o en especie.Además, el Órgano de Gobierno de CMAS Xalapa será el único facultado para aprobar la aplicación de los proyectos que le sean presentados por el Director General del organismo previa validación del Consejo de Servicios Ambientales.Los recursos obtenidos solo podrán destinarse a acciones y proyectos relativos a la gestión integrada de los recursos hídricos, en específico a las fuentes convencionales y no convencionales que abastecen de agua al municipio de Xalapa y que garanticen la satisfacción de sus necesidades actuales y futura en este rubro.Para la conservación y restauración de suelos y bosques; para la preservación, conservación o recuperación de cuerpos de agua y ríos urbanos; y para obras y acciones de infraestructura verde o soluciones basadas en la naturaleza que permitan mantener las fuentes de abasto y la resiliencia hídrica de Xalapa.Y los programas, proyectos y acciones que se desarrollen con los recursos de la aportación voluntaria para el pago de servicios ambientales estarán individuos a los principios rectores de sustentabilidad, alta capacidad técnica, participación social, subsidiariedad, transversalidad, seguimiento y evaluación de resultados, transparencia y acceso a la información, y rendición de cuentas.