CMAS en Coatzacoalcos descarta condonar pagos de agua en Villa Allende

Pese a las peticiones, los vecinos de Villa Allende sí deberán pagar el servicio de agua potable que no han cubierto desde hace más de cinco años, confirmó el director de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), Jaime Martínez Webb.



Externó que la condonación de todos los años que deben no se puede perdonar, pero sí se les dará facilidades para discernir los pagos.



Manifestó que hay personas que deben hasta 190 meses y sin importar ello, se puede reestructurar deuda.



Martínez Web explicó que el servicio no se ha podido dar a ningún vecino debido a fugas que se registraron en el sistema de abastecimiento de agua potable, por lo que otra vez se volvió a complicar el surtimiento del líquido a Villa Allende y Rabón grande desde la presa “La Cangrejera”.



Afirmó que en dos semanas podrían quedar concluidos los procesos de prueba de calidad del recurso y estabilizar el surtimiento en la localidad.



“Tuvimos un atraso porque nos surgieron unas fugas que no teníamos contemplados de una tubería que venía del Morelos, esto nos atrasó y no pudimos estabilizar el sistema hace 15 días que debimos haberlo terminado, estamos empezando 15 días después entonces nuestra resultante va a ser 15 días después, en una o dos semanas, ya tendríamos en agua en el nivel de calidad que estamos buscando”, indicó.



El pasado 11 de agosto el municipio de Coatzacoalcos, presentó la inauguración de la línea de conducción de Agua Potable de 8 pulgadas para el suministro a Villa Allende y Rabón Grande, algo que casi un mes después no ha ocurrido.

Sobre el módulo de contratación está listo para que los habitantes comiencen a regularizarse con la CMAS.



Pidió a la población de la Villa acercarse para conocer el sistema de agua e iniciar con su pago del servicio cuando se surta el agua.